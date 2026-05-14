VANDERLOO OFFERED ONE YEAR EXTENSION AS INTERIM SCHOOL SUPERINTENDENT

JIM VANDERLOO HAS BEEN OFFERED A CONTRACT EXTENSION TO CONTINUE AS INTERIM SUPERINTENDENT OF THE SIOUX CITY PUBLIC SCHOOLS.
THE SIOUX CITY SCHOOL BOARD HAS OFFERED VANDERLOO A ONE-YEAR CONTRACT EXTENSION AS INTERIM SUPERINTENDENT.
THE DISTRICT SAYS DISCUSSIONS REGARDING AN EXTENSION BEGAN IMMEDIATELY FOLLOWING THE DISTRICT’S SEARCH FOR A FULL TIME SUPERINTENDENT, BUT THE BOARD FELT IT WAS IMPORTANT TO WAIT ON ANNOUNCING THE EXTENSION UNTIL CONTRACT NEGOTIATIONS WERE UNDERWAY.
THE BOARD SAYS IT WILL CONTINUE COLLABORATION WITH VANDERLOO AND LOOKS FORWARD TO FINALIZING HIS CONTRACT AS INTERIM SUPERINTENDENT.