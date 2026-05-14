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U.S. HOUSE APPROVES YEAR ROUND E-15 SALES

By
Woody Gottburg
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THE U-S HOUSE HAS PASSED A BILL TO SCRAP AN E-P-A RULE AND ALLOW E-15 TO BE SOLD YEAR-ROUND IN EVERY STATE.

IOWA CONGRESSMAN RANDY FEENSTRA FROM HULL, SAYS EXPANDED NATIONWIDE USE OF GASOLINE WITH A HIGHER BLEND OF ETHANOL WILL BOOST THE CORN MARKET.

E15RF OC……….FINALLY TAKING ACTION.” ;07

FEENSTRA SAYS PRESIDENT TRUMP PROMISED TO SIGN THE BILL INTO LAW DURING A SPEECH IN IOWA IN JANUARY.

E15RF2 OC…….WHAT WE HAVE.” :12

THE BILL PASSED THE HOUSE 218-TO-203.

DEMOCRATS SAY THE BILL FACES STIFF OPPOSITION IN THE U.S. SENATE FROM OIL-STATE SENATORS.

THE BILL ALSO NARROWS THE ABILITY OF SMALLER OIL REFINERIES TO SEEK WAIVERS FROM ETHANOL BLENDING REQUIREMENTS IN THE RENEWABLE FUELS STANDARD.

 

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