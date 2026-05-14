U.S. HOUSE APPROVES YEAR ROUND E-15 SALES

THE U-S HOUSE HAS PASSED A BILL TO SCRAP AN E-P-A RULE AND ALLOW E-15 TO BE SOLD YEAR-ROUND IN EVERY STATE.
IOWA CONGRESSMAN RANDY FEENSTRA FROM HULL, SAYS EXPANDED NATIONWIDE USE OF GASOLINE WITH A HIGHER BLEND OF ETHANOL WILL BOOST THE CORN MARKET.
E15RF OC……….FINALLY TAKING ACTION.” ;07
FEENSTRA SAYS PRESIDENT TRUMP PROMISED TO SIGN THE BILL INTO LAW DURING A SPEECH IN IOWA IN JANUARY.
E15RF2 OC…….WHAT WE HAVE.” :12
THE BILL PASSED THE HOUSE 218-TO-203.
DEMOCRATS SAY THE BILL FACES STIFF OPPOSITION IN THE U.S. SENATE FROM OIL-STATE SENATORS.
THE BILL ALSO NARROWS THE ABILITY OF SMALLER OIL REFINERIES TO SEEK WAIVERS FROM ETHANOL BLENDING REQUIREMENTS IN THE RENEWABLE FUELS STANDARD.