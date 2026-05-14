SUSPECT CHARGED WITH ATTEMPTED MURDER IN LE MARS

AN OMAHA, NEBRASKA MAN HAS BEEN CHARGED WITH ATTEMPTED MURDER IN PLYMOUTH COUNTY AFTER ALLEGEDLY ASSAULTING A PERSON AT A LE MARS RESIDENCE IN APRIL.
33-YEAR-OLD ZAKERY STRONG WAS TAKEN INTO CUSTODY AND CHARGED EARLIER THIS WEEK WITH THE CLASS B FELONY.
ARREST DOCUMENTS STATE LE MARS POLICE WERE CALLED TO THE EMERGENCY ROOM AT FLOYD VALLEY HEALTHCARE ON APRIL 29TH AND SPOKE TO A WITNESS AND THE VICTIM OF AN ASSAULT THAT TOOK PLACE AT A RESIDENCE ON 2ND AVENUE SOUTHWEST.
THE VICTIM HAD BLOOD ON HIS NOSE AND INSIDE HIS MOUTH AND A TORN LEFT EARLOBE, AS WELL AS MARKS ON HIS NECK WHERE THE VICTIM STATED HE WAS CHOKED.
STRONG WAS LOCATED AND ARRESTED AND BOOKED INTO THE PLYMOUTH COUNTY JAIL.
A PRELIMINARY HEARING IS SET FOR MAY 21ST.