SOUTH SIOUX POLICE TO ENFORCE “MAKE IT CLICK” EFFORT

SOUTH SIOUX CITY POLICE SAY THEY WILL CONDUCT A TRAFFIC ENFORCEMENT AIMED AT INCREASING THE USAGE OF SEAT BELTS IN THE “MAKE-IT-CLICK” EFFORT.
IT’S FUNDED BY A GRANT FROM THE NEBRASKA DEPARTMENT OF TRANSPORTATION HIGHWAY SAFETY OFFICE.
SOUTH SIOUX CITY POLICE WILL BE PUTTING EXTRA PATROLS OUT ON THE STREETS, ENFORCING ALL TRAFFIC LAWS BUT FOCUSING PRIMARILY ON OCCUPANT RESTRAINTS.
THEY SAY THE GOAL IS NOT TO WRITE MORE TICKETS OR MAKE ARRESTS, BUT TO RAISE AWARENESS ON THE IMPORTANCE OF SEAT BELT USAGE TO ALSO INCLUDE CHILD RESTRAINT SYSTEMS, AND TO DECREASE THE AMOUNT OF INJURIES SUSTAINED IN AUTO CRASHES.
THE ENFORCEMENT PERIOD WILL BEGIN THIS FRIDAY, MAY 15 AND RUN THROUGH THE REST OF THE MONTH.