SATURDAY IN THE PARK HEADLINERS ANNOUNCED

BLUES GUITAR LEGEND JOE BONAMASSA WILL HEADLINE THE ANNUAL SATURDAY IN THE PARK MUSIC FESTIVAL THIS JULY 4TH..
THIS YEAR MARKS THE FESTIVAL’S 36TH YEAR OF PROVIDING GREAT MUSIC AND ENTERTAINMENT FREE TO THE PUBLIC IN GRANDVIEW PARK, WITH BANDS PERFORMING ON THE MAIN BANDSHELL STAGE AND THE ABE STAGE BEGINNING AT NOON.
THE MARCUS KING BAND, A SOUTHERN ROCK BAND, WILL ALSO PERFORM ON THE BANDSHELL STAGE.
HEADLINING THE ABE STAGE WILL BE RAPPER TECH N9NE.
2DEAD BOYZ WILL ALSO PERFORM THERE.
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THE DAY WILL CONCLUDE WITH A FIREWORKS SHOW AT 10:30 P.M ALONG WITH A SPECIAL SURPRISE THIS YEAR IN HONOR OF OUR NATION’S 250TH ANNIVERSARY CELEBRATION.
KSCJ file photo