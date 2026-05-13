TESTIMONY UNDERWAY IN ROGERS MURDER TRIAL

OPENING STATEMENTS TOOK PLACE AND TESTIMONY BEGAN WEDNESDAY IN THE TRIAL OF 46-YEAR-OLD RAYMOND ROGERS OF SGT. BLUFF.
ROGERS IS CHARGED WITH FIRST DEGREE MURDER IN THE FEBRUARY 2023 SHOOTING OF 50-YEAR-OLD GERELE JONES AND THE ATTEMPTED MURDER OF ASHLEY ROGERS, THE EX-WIFE OF THE SUSPECT.
BOTH VICTIMS WERE SHOT MULTIPLE TIMES AT A BUCHANAN AVENUE RESIDENCE.
9-1-1 CALLS MADE THE EVENING OF THE SHOOTINGS WERE PRESENTED AS EVIDENCE, ALONG WITH TESTIMONY AND BODY CAMERA VIDEOS FROM RESPONDING LAW ENFORCEMENT OFFICERS.
RAYMOND ROGERS IS ALSO CHARGED WITH FIRST DEGREE BURGLARY OF THE RESIDENCE AND STALKING IN THE CASE.