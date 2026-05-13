RICKETTS HOPES TO WIN FULL TERM IN U.S. SENATE IN NOVEMBER

U.S. SENATOR PETE RICKETTS WON THE REPUBLICAN NOMINATION FOR A FULL TERM IN THE U.S. SENATE IN TUESDAY’S PRIMARY.
THE FORMER GOVERNOR WAS APPOINTED IN 2023 TO FINISH THE TERM OF BEN SASSE, WHO RESIGNED TO BECOME PRESIDENT OF THE UNIVERSITY OF FLORIDA.
RICKETTS TOLD KSCJ NEWS HE TOOK NOTHING FOR GRANTED BEFORE TUESDAY’S PRIMARY IN HIS BID TO RUN FOR A FULL SIX YEAR TERM:
RICKETTS8 OC……KEEP DOING IT. :15
RICKETTS SAYS SINCE HE HAS BEEN IN WASHINGTON, HE HAS WORKED TO BRING TAX RELIEF TO NEBRASKANS, SIMILAR TO WHAT HE DID WHEN HE SERVED AS THE STATE’S GOVERNOR:
RICKETTS9 OC…….PEOPLE’S POCKETS. :12
RICKETTS SAYS THE COUNTRY’S NOW SAFER SINCE THE BORDER HAS BEEN SECURED UNDER PRESIDENT TRUMP’S ADMINISTRATION AND THE REPUBLICAN CONGRESS:
RICKETTS10 OC…….CAN’T GET IN THIS COUNTRY. :30
THE NEBRASKA SENATOR IS HOPING PRESIDENT TRUMP HAS A SUCCESSFUL TRADE MISSION TO CHINA:
RICKETTS11 OC……..BUYING OUR SOYBEANS. :15
RICKETTS SAYS HE HOPES TO SOON SEE A FARM BILL PASSED THAT THE SENATE AND HOUSE CAN AGREE ON.
HE CALLS THE CURRENT HOUSE FARM BILL A GOOD VERSION, BUT IS CONCERNED THAT DEMOCRATS WANT TO KEEP TOO MANY FOOD STAMP MEASURES IN THE BILL THAT REPUBLICANS WANT SEPARATED FROM IT.