ORANGE CITY TULIP FESTIVAL TO CELEBRATE 85TH ANNIVERSARY

THOUSANDS OF VISITORS WILL BE HEADING TO ORANGE CITY, IOWA THE NEXT FEW DAYS FOR THE 85TH ANNUAL TULIP FESTIVAL, HIGHLIGHTING THEIR DUTCH HERITAGE.
FESTIVAL CHAIR JENNIE DROOG SAYS A LOT OF ACTIVITIES ARE PLANNED:
TULIP11 OC….AND 6PM. :21
DROOG ADVISES ATTENDEES TO SHOW UP EARLY FOR THE PARADES:
TULIP12 OC…..EACH AND EVERY DAY. :19
DROOG SAYS THERE ARE ALSO SOME NEW EVENTS AND ATTRACTIONS FOR THE 2026 FESTIVAL:
TULIP13 OC…..85TH YEAR. :23
THE FESTIVAL’S ROOTS DATE BACK TO 1936 FROM A SMALL FLOWER SHOW ESTABLISHED BY DESCENDANTS OF DUTCH IMMIGRANTS.
THE ORANGE CITY TULIP FESTIVAL RUNS THROUGH SATURDAY EVENING.
Photo from Orange City Tulip Festival