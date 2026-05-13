Home Local News ORANGE CITY TULIP FESTIVAL TO CELEBRATE 85TH ANNIVERSARY

ORANGE CITY TULIP FESTIVAL TO CELEBRATE 85TH ANNIVERSARY

By
Woody Gottburg
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THOUSANDS OF VISITORS WILL BE HEADING TO ORANGE CITY, IOWA THE NEXT FEW DAYS FOR THE 85TH ANNUAL TULIP FESTIVAL, HIGHLIGHTING THEIR DUTCH HERITAGE.

FESTIVAL CHAIR JENNIE DROOG SAYS A LOT OF ACTIVITIES ARE PLANNED:

TULIP11 OC….AND 6PM. :21

DROOG ADVISES ATTENDEES TO SHOW UP EARLY FOR THE PARADES:

TULIP12 OC…..EACH AND EVERY DAY. :19

DROOG SAYS THERE ARE ALSO SOME NEW EVENTS AND ATTRACTIONS FOR THE 2026 FESTIVAL:

TULIP13 OC…..85TH YEAR. :23

THE FESTIVAL’S ROOTS DATE BACK TO 1936 FROM A SMALL FLOWER SHOW ESTABLISHED BY DESCENDANTS OF DUTCH IMMIGRANTS.

THE ORANGE CITY TULIP FESTIVAL RUNS THROUGH SATURDAY EVENING.

Photo from Orange City Tulip Festival

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