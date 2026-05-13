INNOVATION MARKET ANNUAL COMPETITION TO BE HELD DOWNTOWN

SIOUXLAND GROWTH ORGANIZATION’S 16TH ANNUAL INNOVATION MARKET TAKES PLACE THURSDAY AT JACKSON STREET BREWING IN DOWNTOWN SIOUX CITY.
THE COMPETITION GIVES LOCAL ENTREPRENEURS AND BUSINESSES A CHANCE TO WIN UP TO $5,500 TO PUT TOWARDS THEIR BUSINESS.
THE PUBLIC VOTES ON THEIR FAVORITE BUSINESS PROPOSAL TO GO TO THE NEXT ROUND WITH THE TOP 3 BUSINESSES THEN MOVING ON TO PRESENT THEIR IDEAS TO A CLOSED GROUP OF SIOUXLAND GO MEMBERS FOR A FINAL VOTE.
THE FREE PUBLIC EVENT BEGINS AT 4:30PM AT THE EAST LOCATION OF JACKSON STREET BREWING AT 901 5TH STREET IN OUR DOWNTOWN.