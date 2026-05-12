TIME TO SIGN UP FOR RIVER CADE KIDS FISHING DERBY

IT’S TIME TO SIGN UP FOR THE 30TH ANNUAL RIVER-CADE CHILDREN’S FISHING DERBY.
SPOKESMAN PHIL CLAEYS SAYS THIS YEAR’S EVENT IS AT BACON CREEK PARK ON JUNE 6TH:
FISHING7 OC….PRETTY COOL. :16
CLAEYS SAYS YOU HAVE TO PRE-REGISTER AT A SIOUX CITY BOMGAARS TO TAKE PART BECAUSE THERE ARE LIMITED SLOTS AVAILABLE;
FISHING8 OC…….WIN A BICYCLE. :21
CLAEYS SAYS FISHING IS A GREAT BONDING EXPERIENCE FOR FAMILIES AND FRIENDS:
FISHING9 OC……… 30 YEARS AGO. :17
AGAIN, THE FISHING DERBY RUNS FROM 9AM TILL NOON ON SATURDAY JUNE 6TH AT BACON CREEK PARK.
FILE PHOTO