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TIME TO SIGN UP FOR RIVER CADE KIDS FISHING DERBY

By
Woody Gottburg
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29
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IT’S TIME TO SIGN UP FOR THE 30TH ANNUAL RIVER-CADE CHILDREN’S FISHING DERBY.

SPOKESMAN PHIL CLAEYS SAYS THIS YEAR’S EVENT IS AT BACON CREEK PARK ON JUNE 6TH:

FISHING7 OC….PRETTY COOL. :16

CLAEYS SAYS YOU HAVE TO PRE-REGISTER AT A SIOUX CITY BOMGAARS TO TAKE PART BECAUSE THERE ARE LIMITED SLOTS AVAILABLE;

FISHING8 OC…….WIN A BICYCLE. :21

CLAEYS SAYS FISHING IS A GREAT BONDING EXPERIENCE FOR FAMILIES AND FRIENDS:

FISHING9 OC……… 30 YEARS AGO. :17

AGAIN, THE FISHING DERBY RUNS FROM 9AM TILL NOON ON SATURDAY JUNE 6TH AT BACON CREEK PARK.

FILE PHOTO

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