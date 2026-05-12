SCHOOL BOARD HEARS PUBLIC INPUT ON HIRING A NEW SUPERINTENDENT

THE SIOUX CITY SCHOOL BOARD DID NOT TAKE ANY ACTION REGARDING THE SEARCH FOR A NEW SCHOOL SUPERINTENDENT AT THEIR MONDAY NIGHT MEETING.
AT LEAST TWO DOZEN SCHOOL TEACHERS AND ADMINISTRATORS SHOWED UP DURING CITIZEN CONCERNS TO STATE THEY WANTED THE BOARD TO CHOOSE LONG TIME DISTRICT EMPLOYEE AND CURRENT INTERIM SUPERINTENDENT JIM VANDERLOO AS THE FULL TIME HEAD OF THE DISTRICT.
TWO FORMER SCHOOL BOARD MEMBERS ALSO SPOKE ON THE ISSUE, INCLUDING DAN GREENWELL, WHO ASKED THE BOARD TO RELEASE PUBLIC SURVEY RESULTS ON WHO THEY WANTED FOR THE JOB:
HIRESUPT1 OC……OWE IT TO THE PUBLIC. :31
MONIQUE SCARLETT ALSO SPOKE TO THE BOARD AND THANKED THEM FOR THEIR EFFORT ON THE ISSUE.:
HIRESUPT2 OC……. A LOT TO OFFER. :19
BECAUSE OF THE NUMBER OF PEOPLE WHO SPOKE MONDAY NIGHT, THE SCHOOL BOARD ONLY ALLOWED ONE MINUTE PER PERSON IN PUBLIC COMMENTS.
THE BOARD PREVIOUSLY SET A MAY 15TH DEADLINE FOR THEMSELVES TO DECIDE ON EXTENDING VANDERLOO PAST JUNE 30TH AS INTERIM SUPERINTENDENT.