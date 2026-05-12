NEW PEDESTRIAN BRIDGE CONNECTS RIVERSIDE TO SOUTH DAKOTA

A RIBBON CUTTING CEREMONY WAS HELD FOR THE NEW BIG SIOUX PEDESTRIAN BRIDGE IN RIVERSIDE PARK THAT CROSSES OVER THE BIG SIOUX RIVER INTO SOUTH DAKOTA.
THE PEDESTRIAN BRIDGE AND TRAIL SEGMENT CROSSING CONNECTS OVER 40 MILES OF TRAILS IN SIOUX CITY TO OVER 10 MILES OF TRAILS TO DAKOTA DUNES.
THE BRIDGE IS LOCATED BETWEEN RIVERSIDE PARK AND TWO RIVERS GOLF COURSE AND CREWS WORKED ON THE PROJECT FOR MORE THAN FIVE YEARS.
THE BIG SIOUX PEDESTRIAN BRIDGE WAS PART OF A TWO-POINT-NINE-MILLION-DOLLAR PROJECT.