NEBRASKA PRIMARY RESULTS

MANY OF THE INCUMBENT CANDIDATES IN NEBRASKA’S PRIMARY ON TUESDAY HAS LITTLE TROUBLE WINNING THEIR PARTY’S NOMINATION TO RUN FOR RE-ELECTION THIS NOVEMBER.
REPUBLICAN GOVERNOR JIM PILLEN EASILY DEFEATED FIVE CHALLENGERS FROM HIS PARTY WITH 75% OF THE G-O-P VOTE.
HE WILL FACE DEMOCRAT LYNNE WALZ AS HIS MAIN OPPONENT WHO WON HER PARTY’S NOMINATION WITH AROUND 92% APPROVAL.
REPUBLICAN U.S. SENATOR PETE RICKETTS WON WITH OVER 80% OF HIS PARTY’S VOTES.
HE WILL FACE INDEPENDENT DAN OSBORN AND DEMOCRAT CINDY BURBANK IN NOVEMBER.
IN THE U.S. HOUSE,, 3RD DISTRICT REPUBLICAN ADRIAN SMITH WON WITH AROUND 65% OF THE VOTE OVER DAVID HUEBNER.
THE DEMOCRATIC AND LEGAL MARIJUANA NOW CANDIDATES WERE UNCHALLENGED.
REPUBLICAN SECRETARY OF STATE BOB EVNEN WAS LOSING BY 8 PER CENT TO CHALLENGER SCOTT PETERSEN LAST NIGHT.
ANOTHER OFFICE HOLDER WHO DID NOT FARE WELL WAS DAKOTA COUNTY SHERIFF TIM DECKER, WHO LOST TO BRIAN FERNAU 536-434.FOR THE REPUBLICAN NOMINATION.
FOR THE AT LARGE DAKOTA COUNTY COMMISSIONER POST, BRIAN VAN BERKUM AND MARTIN HOHENSTEIN QUALIFIED FOR THE NOVEMBER ELECTION OVER TROY LAUNSBY.