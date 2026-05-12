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JURY SELECTION UNDERWAY IN RAYMOND ROGERS TRIAL

By
Woody Gottburg
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JURY SELECTION IS UNDERWAY FOR THE TRIAL OF A SGT. BLUFF MAN CHARGED IN THE 2023 MURDER OF A WOODBURY COUNTY MAN AND THE ATTEMPTED MURDER OF THE SUSPECT’S EX-WIFE.

46-YEAR-OLD RAYMOND ROGERS IS CHARGED WITH FIRST DEGREE MURDER IN THE FEBRUARY 24TH 2023 SHOOTING AT A BUCHANAN AVENUE RESIDENCE THAT CLAIMED THE LIFE OF 50-YEAR-OLD GERELE JONES.

ROGERS IS CHARGED WITH ATTEMPTED MURDER FOR THE ALLEGED SHOOTING OF HIS ESTARNGED WIFE, ASHLEY ROGERS, WHO WAS 40-YEARS-OLD AT THE TIME..

AUTHORITIES SAY RAYMOND ROGERS, WAS FOUND WITH A SELF-INFLICTED GUNSHOT WOUND AT THE HOME AND THAT HE AND ASHLEY ROGERS HAD BEEN ESTRANGED FOR AROUND A YEAR AT THE TIME OF THE SHOOTING.

HE IS ALSO CHARGED WITH FIRST DEGREE BURGLARY AND STALKING.

JURY SELECTION IS EXPECTED TO LAST MOST OF THE DAY.

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