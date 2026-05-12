GRASSLEY HOPEFUL ON YEAR ROUND E-15 & CHINA TRADE

PRESIDENT TRUMP LEFT TUESDAY FOR HIS FIRST TRADE TRIP TO CHINA DURING HIS SECOND TERM, AND IOWA SENATOR CHUCK GRASSLEY PREDICTS IOWA FARMERS COULD SEE SOME SIGNIFICANT BENEFITS FROM THE PRESIDENT’S VISIT.
VISIT7 OC…….. “TO CHINA” :18
CHINA IS IOWA’S 4TH LARGEST TRADING PARTNER, BEHIND CANADA, MEXICO AND JAPAN.
THE OFFICE OF THE U-S TRADE REPRESENTATIVE SAYS IOWA EXPORTED 756-MILLION DOLLARS IN GOODS, MOSTLY AGRICULTURAL, TO CHINA IN 2025.
THE U-S HOUSE IS SCHEDULED TO VOTE THIS WEEK ON ALLOWING THE YEAR-ROUND, NATIONWIDE SALE OF E-15, AND GRASSLEY IS ADDRESSING THREATS THAT HOUSE MEMBERS FROM OIL AND GAS PRODUCING STATES WILL TRY TO BLOCK ITS PASSAGE.
VISIT8 OC……..SAME AS KILLING IT” :14
GRASSLEY SAYS HOUSE SPEAKER MIKE JOHNSON HAS ALREADY MADE A COMMITMENT TO IOWA CONGRESSMAN RANDY FEENSTRA THAT THIS ISSUE WILL REACH THE FLOOR.
VISIT9 OC…….”POSITIVE FOR E-15″ :16
DURING AN IOWA CAMPAIGN RALLY IN JANUARY, THE PRESIDENT ANNOUNCED HE’D SIGN A BILL TO PERMANENTLY OVERRIDE E-P-A RULES THAT BAN THE SALE OF E-15 IN THE SUMMER MONTHS DUE TO CONCERNS OVER SMOG.