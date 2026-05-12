EHMCKE RESIGNS FROM SIOUX CITY SCHOOL BOARD

A MEMBER OF THE SIOUX CITY SCHOOL BOARD RESIGNED AT THE END OF MONDAY NIGHT’S MEETING.
LANCE EHMCKE TOLD THE BOARD HE IS LEAVING BECAUSE OF ONGOING HEALTH REASONS.
EHMCKE1 OC…….TO DO THAT. :20
HE DID NOT ELABORATE ON THE ISSUE BUT SAYS HE WILL NEED TO LEAVE SIOUX CITY AND THAT HIS RESIGNATION IS EFFECTIVE IMMEDIATELY.
EHMCKE2 OC…MY RESIGNATION. ;44
EHMCKE WAS ELECTED TO THE SCHOOL BOARD IN NOVEMBER OF 2023 AND HAS SERVED FOR AROUND TWO AND A HALF YEARS.
HE IS THE SECOND BOARD MEMBER TO RESIGN THIS YEAR.
FORMER BOARD PRESIDENT JAN GEORGE RESIGNED IN EARLY MARCH FOR HEALTH REASONS.
THE SCHOOL DISTRICT WILL NOW BEGIN THE PROCESS TO FIND A REPLACEMENT FOR EHMCKE.