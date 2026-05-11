TUESDAY IS NEBRASKA PRIMARY DAY

THE NEBRASKA PRIMARY IS TUESDAY WITH SEVERAL FEDERAL, STATE AND LOCAL RACES ON THE BALLOT.
U.S. SENATOR PETE RICKETTS IS ON THE BALLOT FACING A CHALLENGE FROM FOUR OTHER REPUBLICANS, ERIC MORTIMORE, TODD KNOBEL MAC STEVENS AND DEBB AXTEL SCHULTZ.
WILLIAM FORBES AND CINDY BURBANK ARE RUNNING FOR THE DEMOCRTIC NOMINATION AND EARL STARKEY AND MIKE MARVIN FACE OFF FOR THE LEGAL MARIJUANA NOW PARTY.
IN THE U.S. HOUSE, REPUBLICAN INCUMBENT ADRIAN SMITH IS BEING CHALLENGED FOR HIS 3RD DITRICT SEAT BY DAVID HUEBNER.
THE DEMOCRATIC AND LEGAL MARIJUANA NOW CANDIDATES ARE UNCHALLENGED.
REPUBLICAN GOVERNOR JIM PILLEN FACES OPPOSITION FOR THE GOP NOMINATION FROM SHEILA KORTH-FOCKEN, GARY ROGGE, JACY TODD, SAL HOLGUIN AND JOHN WALZ.
LYNNE WALZ AND LARRY MARVIN ARE SEEKING THE DEMOCRATIC NOMINATION FOR GOVERNOR AND RICK BEARD AND JAMES CHARVAT III THE LEGAL MARIJUANA NOW NOMINATION.
SEVERAL STATE LEGISLATIVE AND COUNTY RACES ARE BEING HELD INCLUDING THREE REPUBLICANS COMPETING FOR AN AT LARGE SEAT ON THE DAKOTA COUNTY COMMISSION..
THEY ARE MARTIN HOHENSTEIN, BRIAN VAN BERKUM AND TROY LAUNSBY.
THE POLLS ARE OPEN FROM 8:00 AM UNTIL 8:00 PM.
VOTERS SHOULD BRING A VALID PHOTO ID WITH THEM.