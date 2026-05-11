SC SCHOOL BOARD TO DISCUSS ELEMENTARY SCHOOL CHANGES

THE SIOUX CITY SCHOOL BOARD MEETS THIS EVENING WITH THEIR REGULAR MEETING AT THE DOWNTOWN EDUCATION SERVICE CENTER AT 6PM.
INCLUDED ON THE AGENDA IS A PUBLIC HEARING ON A PROPOSED BUDGET AMENDMENT, APPROVAL OF THE 2026-27 SCHOOL CALENDAR AND MEMOS OF UNDERSTANDING WITH SEVERAL LOCAL AGENCIES.
THE BOARD WILL ALSO DISCUSS THE DISCONTINUATION OF SPECIALTY STATUSES AT FIVE ELEMENTARY SCHOOLS.
THE BOARD WILL DECIDE ON REMOVING A+ ARTS FROM HUNT, COMPUTER PROGRAMMING FROM LOESS HILLS, STEM FROM MORNINGSIDE ELEMENTARY, ENVIRONMENTAL SCIENCES FROM SPALDING PARK, AND INTERNATIONAL BACCALAUREATE FROM PERRY CREEK ELEMENTARY.
THERE IS NO SPECIFIC ITEM LISTED REGARDING HIRING A NEW SCHOOL SUPERINTENDENT FOR THE SIOUX CITY DISTRICT.
KSCJ file photo