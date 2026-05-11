MULFORD SPEAKS OUT ON BRADSHAW CASE

A LOCAL PUBLIC DEFENDER WHO IS SEEKING THE DEMOCRATIC NOMINATION FOR WOODBURY COUNTY ATTORNEY IS SPEAKING OUT ABOUT LAST WEEK’S TRIAL WHERE A JURY FOUND 47-YEAR-OLD BRANDON BRADSHAW NOT GUILTY OF CRIMINAL MISCHIEF FOR PAINTING FLOWERS ON CITY MANHOLE COVERS.
BEN MULFORD BELIEVES THE WOODBURY COUNTY ATTORNEY WASTED RESOURCES AND TAX DOLLARS IN PURSUING THE CASE:
MULFORD4 OC…GOT THIS FIGURED OUT. :24
MULFORD THANKED BRADSHAW FOR GOING THROUGH THE TRIAL AND RISKING POSSIBLE PUNISHMENT:
MULFORD5 OC……PUSHED ON THIS. :13
MULFORD HAD ASKED BRADSHAW TO APPEAR AT THE NEWS CONFERENCE, BUT HE DID NOT SHOW UP.
MULFORD SAYS IF ELECTED, HE WILL HAVE A PRIORITY FOR PROSECUTING CASES:
MULFORD6 OC….TO GO FORWARD. :14
BRADSHAW WAS ARRESTED AND CHARGED FOR HIS ACTIONS, AND WAS FOUND NOT GUILTY.
MULFORD SAYS SOME CITY OFFICIALS STATED THEY WANTED TO MAKE AN AGREEMENT WITH BRADSHAW AND THAT HE SHOULDN’T BE CHARGED :
MULFORD8 OC………DOLLARS AT RISK. :14
COUNTY ATTORNEY LOOMIS DECLINED TO RESPOND TO MULFORD’S COMMENTS.
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