MEMORIAL CEREMONY HONORS FALLEN LOCAL LAW ENFORCEMENT MEMBERS

A MEMORIAL CEREMONY WAS HELD MONDAY FOR FALLEN LOCAL LAW ENFORCEMENT OFFICERS AT CITY HALL IN SIOUX CITY.
OFFICERS WHO LOST THEIR LIVES IN THE LINE OF DUTY WERE REMEMBERED IN A NOON CEREMONY HELD IN THE CITY COUNCIL CHAMBERS.
WOODBURY COUNTY ATTORNEY JAMES LOOMIS WAS THE KEYNOTE SPEAKER;
OFFICERS1 OC…..DO THIS JOB. :13
LOOMIS TOLD THE STORY OF SIOUX CITY POLICE OFFICER KEVIN MCCORMICK, WHO SERVIVED BEING SHOT IN THE HEAD BY A SUSPECT RIDING IN A CAR IN WHAT BEGAN AS A TRAFFIC STOP FOR A DRIVER NOT WEARING A SEAT BELT:
OFFICERS2 OC……….PUT THEMSELVES IN. :23
LAW ENFORCEMENT OFFICERS ARE OFTEN CALLED DURING PEOPLE’S WORST MOMENTS AND MUST DEAL WITH WHAT MAY BECOME DIFFICULT SITUATIONS:
OFFICERS3 OC……. THE UNKNOWN. :22
ELEVEN MEMBERS OF OUR LOCAL LAW ENFORCEMENT COMMUNITY WHO DIED IN THE LINE OF DUTY WERE HONORED WITH RIBBONS PLACED ON WREATHS IN THE CITY COUNCIL CHAMBERS.
THE LOCAL FALLEN REMEMBERED MONDAY WERE POLICE OFFICERS, WOODBURY COUNTY DEPUTIES AND LOCAL MEMBERS OF THE FBI AND COUNTY ATTORNEY’S OFFICE.