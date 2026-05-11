KOSOVO SISTER CITY GROUP VISITS SIOUX CITY

A GROUP OF VISITORS AND OFFICIALS FROM SIOUX CITY’S SISTER CITY IN KOSOVO ARRIVED IN TOWN OVER THE WEEKEND AND SPENT THEIR MONDAY VISITING THE CITY.
NENTOR JHAQIDI (CHACK-IH-DEE) IS AN ASSISTANT TO THE MAYOR OF THE CITY OF JGILAN (JIH-LAN’):
KOSOVO1 OC……JGILIAN MUNICIPALITY. :18
THE GROUP BEGAN THEIR DAY WITH A BREAKFAST WITH CITY OFFICIALS AND THEN A TOUR OF THE ART CENTER BEFORE COMING TO THE PUBLIC MUSEUM:
KOSOVO2 OC…….AND SO ON. :18
THE KOSOVO GROUP THEN PLANNED ON SEEING STUDENTS AT THE HARRY HOPKINS CAREER ACADEMY, WESTERN IOWA TECH AND CITY POLICE AND FIRE FACILITIES AS PART OF THEIR STOPS.
A SIGN HAS BEEN CREATED AND ERECTED SHOWING SIOUX CITY’S SISTER CITIES NAMES ALONG THE SOUTH SIDE OF WHERE THE MUSEUM AND SCHOOL ADMINISTRATION BUILDINGS INTERSECT DOWNTOWN.