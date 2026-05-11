HANTAVIRUS CRUISE VICTIM HOSPITALIZED IN OMAHA

AN AMERICAN THAT TESTED POSITIVE FOR HANTAVIRUS ON A CRUISE SHIP WAS FLOWN TO OMAHA TO BE ADMITTED
FOR TREATMENT AT THE NATIONAL QUARANTINE UNIT AT THE UNIVERSITY OF NEBRASKA MEDICAL CENTER. .
OFFICIALS SAY THE PATIENT WAS SHOWING NO SYMPTOMS, BUT WILL BE MONITORED IN THE BIOCONTAINMENT UNIT OUT OF AN ABUNDANCE OF CAUTION.
ASSISTANT SECRETARY FOR HEALTH ADMIRAL BRIAN CHRISTINE PROVIDED AN UPDATE:
HANTA1 OC…VERY VERY LOW. ;06
THE AMERICAN WAS EVACUATED FROM THE CRUISE SHIP STRICKEN BY A DEADLY OUTBREAK OF THE VIRUS.
CHRISTINE SAYS THE VIRUS IS NOT EASILY SPREAD:
HANTA2 OC…….ALREADY SYMPTOMATIC. ;07
THREE DEATHS HAVE BEEN LINKED TO THE OUTBREAK ON THE SHIP, WHICH IS ANCHORED OFFSHORE IN SPAIN’S CANARY ISLANDS.
THE SHIP IS SET TO SAIL BACK TO THE NETHERLANDS WITH 30 CREW MEMBERS ON BOARD.