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SIOUXLAND CHAMBER TO HOST BIKE TO WORK DAY

By
Woody Gottburg
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THIS FRIDAY IS SIOUXLAND’S ANNUAL BIKE TO WORK DAY.

KRISTIE MCMANAMY OF THE SIOUXLAND CHAMBER OF COMMERCE SAYS THEY ARE HOSTING A SPECIAL EVENT YOU CAN PEDAL TO DOWNTOWN FROM 6:30 A.M. TO 8:30 A.M. ON MAY 15TH:

BIKE1 OC…….THINGS GOING ON. :20

IF YOU LIVE TOO FAR AWAY TO BIKE THE WHOLE DISTANE, THERE’S ANOTHER OPTION:

BIKE2 OC……….FOR ALL OF US. :19

MCMANAMY SAYS THERE WILL BE A COMPLIMENTARY BREAKFAST AT THE CHAMBER AT 101 PIERCE FOR THOSE WHO PEDAL DOWN THERE:

BIKE3 OC…….ON DOWN TO THAT. :14

BIKE TO WORK DAY T-SHIRTS ARE AVAILABLE FOR PURCHASE AT THE EVENT.

REGISTRATION IS AVAILABLE AT SIOUXLANDCHAMBER.COM.

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