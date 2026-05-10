SIOUXLAND CHAMBER TO HOST BIKE TO WORK DAY

THIS FRIDAY IS SIOUXLAND’S ANNUAL BIKE TO WORK DAY.
KRISTIE MCMANAMY OF THE SIOUXLAND CHAMBER OF COMMERCE SAYS THEY ARE HOSTING A SPECIAL EVENT YOU CAN PEDAL TO DOWNTOWN FROM 6:30 A.M. TO 8:30 A.M. ON MAY 15TH:
BIKE1 OC…….THINGS GOING ON. :20
IF YOU LIVE TOO FAR AWAY TO BIKE THE WHOLE DISTANE, THERE’S ANOTHER OPTION:
BIKE2 OC……….FOR ALL OF US. :19
MCMANAMY SAYS THERE WILL BE A COMPLIMENTARY BREAKFAST AT THE CHAMBER AT 101 PIERCE FOR THOSE WHO PEDAL DOWN THERE:
BIKE3 OC…….ON DOWN TO THAT. :14
BIKE TO WORK DAY T-SHIRTS ARE AVAILABLE FOR PURCHASE AT THE EVENT.
REGISTRATION IS AVAILABLE AT SIOUXLANDCHAMBER.COM.