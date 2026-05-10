HENDERSON LOOKS BACK AT 2026 SESSION

THE 2026 IOWA LEGISLATURE ADJOURNED LAST SUNDAY AFTER A MARATHON WEEKEND SESSION TO PASS BUDGET AND PROPERTY TAX RELIEF MEASURES.
REPRESENTATIVE BOB HENDERSON OF SIOUX CITY SAYS PASSING A STATE BUDGET EACH YEAR ISN’T A ONE BILL PROCESS:
LOOKBACK1 OC……ALL SEPARATE BILLS. :29
HE SAYS PROPERTY TAXES ALSO ALWAYS TAKES TIME, BECAUSE THE HOUSE AND THE SENATE EACH HAVE THEIR OWN BILLS AND IDEAS, AS DOES THE GOVERNOR, WHICH USUALLY HAVE DIFFERENCES IN PROPOSALS:
LOOKBACK2 OC……THE OTHER ONE. :16
HENDERSON SAYS MOST OF THAT FINAL BILL WAS WHAT THE HOUSE HAD PROPOSED:
LOOKBACK3 OC………TAXES FOR PEOPLE. :19
HENDERSON SAYS A STATE INCOME TAX MEASURE WAS PASSED THAT WILL IMPACT EVERYONE GOING FORWARD:
LOOKBACK4 OC……….IN THE LEGISLATURE. :29
NOW THAT THE BILL HAS PASSED TWO CONSECUTIVE SESSIONS, IT WILL GO ON THE BALLOT FOR IOWA VOTERS TO HAVE THE FINAL SAY ON IT.