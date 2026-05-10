CRASH IN CHEROKEE COUNTY CLAIMS 15 YEAR OLD PASSENGER’S LIFE

ONE TEENAGER HAS DIED AND THREE OTHERS WERE INJURED FOLLOWING THE CRASH OF A PONTIAC GRAND PRIX EARLY SATURDAY MORNING IN CHEROKEE COUNTY.
THE IOWA STATE PATROL SAYS THE 16-YEAR-OLD MALE DRIVER WAS TRAVELING WESTBOUND ON COUNTY ROAD C-66 JUST WEST OF J AVENUE WHEN THE VEHICLE ENTERED THE NORTH DITCH, STRUCK A UTILITY POLE AND CAME TO REST IN THE DITCH.
A 15-YEAR-OLD MALE PASSENGER IN THE REAR DRIVER’S SIDE OF THE CAR DIED FROM INJURIES SUFFERED IN THE CRASH.
THE DRIVER AND TWO OTHER MALE PASSENGERS, AGES 14 AND 16, SUSTAINED INJURIES.
THE 16 YEAR OLD PASSENGER WAS TRANSPORTED TO SIOUX FALLS WITH SERIOUS INJURIES.
THEY ARE STUDENTS FROM THE CHEROKEE AND RIVER VALLEY SCHOOL DISTRICTS.
THE CHEROKEE AND RIVER VALLEY SCHOOL DISTRICTS WILL HAVE COUNSELORS AVAILABLE MONDAY FOR ANYONE AT THE SCHOOLS WHO NEEDS SOMEONE TO SPEAK WITH.