TWO VEHICLE ACCIDENT CLAIMS LIFE OF SIOUX CITY WOMAN

A SIOUX CITY WOMAN INJURED IN A MAY 4TH TWO VEHICLE ACCIDENT ON OUTER DRIVE HAS DIED FROM INJURIES SUFFERED IN THAT MISHAP.
SIOUX CITY POLICE SAY THE DRIVER OF ONE OF THE VEHICLES, 64-YEAR-OLD JULEE ZUGEL, PASSED AWAY AT A LOCAL HOSPITAL ON THURSDAY.
A PASSENGER IN ZUGEL’S VEHICLE AND THE DRIVER OF THE OTHER VEHICLE WERE TREATED AND RELEASED FROM THE HOSPITAL.
POLICE SAY ON MONDAY EVENING, MAY 4TH AT 6:21PM, THE TWO VEHICLE INJURY ACCIDENT OCCURRED IN THE 4200 BLOCK OF OUTER DRIVE NORTH.
THE INVESTIGATION OF THE ACCIDENT IS STILL ONGOING AND NO CHARGES HAVE BEEN FILED AGAINST ANYONE AT THIS TIME.