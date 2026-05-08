STAMP OUT HUNGER THIS WEEKEND TO HELP THE FOOD BANK OF SIOUXLAND

THIS WEEKEND IS THE 34TH ANNUAL POST OFFICE FOOD COLLECTION EVENT KNOWN AS STAMP OUT HUNGER.
LETTER CARRIERS WILL BE PICKING UP DONATED NON-PERISHABLE FOOD ITEMS LEFT IN BAGS AT MAILBOXES SATURDAY TO BRING TO LOCAL FOOD PANTRIES INCLUDING THE FOOD BANK OF SIOUXLAND.
THE FOODS MOST IN NEED INCLUDE PEANUT BUTTER, WHOLE GRAIN CEREALS, SOUP, CANNED MEAT AND CANNED FRUITS AND VEGETABLES.
LOCAL VOLUNTEERS WILL SORT THE DONATIONS AT THE FOOD BANK STARTING AT 3PM SATURDAY.
STAMP OUT HUNGER IS ORGANIZED BY THE NATIONAL LETTER CARRIERS ASSOCIATION, AND IS THE SINGLE LARGEST FOOD COLLECTION EVENT IN THE NATION EACH YEAR.
KSCJ file photo