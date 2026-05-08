CYBER ATTACK ON SCHOOLS USING CANVAS SOFTWARE

SCHOOLS AROUND THE COUNTRY INCLUDING IOWA HAVE BEEN AFFECTED BY A CYBER ATTACK OF LEARNING SOFTWARE USED BY THOUSANDS OF SCHOOLS.
THE BREACH AFFECTS STUDENTS AND TEACHERS WHO USE THE SOFTWARE CALLED CANVAS.
THE HACKERS, WHO CALL THEMSELVES SHINYHUNTERS, ARE THREATENING TO LEAK THEIR STOLEN DATA UNLESS THEIR RANSOM DEMANDS ARE MET BY MAY 12TH.
LESLIE HEYING OF THE SIOUX CITY COMMUNITY SCHOOL DISTRICT SAYS CANVAS WAS SHUT DOWN IN OUR SCHOOLS THURSDAY WHEN THEY LEARNED OF THE ATTACK ON THE CANVAS SYSTEM:
CANVAS1 OC…BY THE INCIDENT. :17
THE EXPOSED CANVAS RECORDS REPORTEDLY INCLUDE NAMES, STUDENT ID NUMBERS, EMAIL ADDRESSES, AND BILLIONS OF INTERNAL PRIVATE MESSAGES.
HEYING SAYS THE SIOUX CITY DISTRICT IS MONITORING THE PROBLEM:
CANVAS2 OC…..SCHOOL YEAR. :12
THE UNIVERSITY OF IOWA AND IOWA STATE UNIVERSITY ARE AMONG OTHER SCHOOLS AFFECTED.