ALLEN NAMED SIOUX CITY TRANSIT DIRECTOR

JASON ALLEN HAS BEEN NAMED AS THE NEW TRANSIT DIRECTOR OF.THE CITY OF SIOUX CITY.
ALLEN WILL PROVIDE LEADERSHIP AND OVERSIGHT OF THE CITY’S PUBLIC TRANSIT SYSTEM.
HE HAS SERVED AS ACTING TRANSIT DIRECTOR SINCE LAST SEPTEMBER 8, FOLLOWING THE APPOINTMENT OF MIKE COLLETT AS CITY MANAGER, AND PREVIOUSLY SERVED AS TRANSIT OPERATIONS MANAGER FOR FOUR YEARS.
SIOUX CITY TRANSIT OPERATES A FLEET OF 28 HEAVY-DUTY ROUTE BUSES AND 21 CUTAWAY VANS FOR DEMAND-RESPONSE SERVICES.
THE SYSTEM PROVIDES FIXED ROUTES AND PARA-TRANSIT SERVICES FOR ELDERLY AND DISABLED RESIDENTS. SERVICE RUNS MONDAY THROUGH SATURDAY, WITH HOURS FROM 6 A.M. TO 6 P.M. ON WEEKDAYS AND 7 A.M. TO 6 P.M. ON SATURDAYS.