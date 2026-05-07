SIOUX CITY GOODWILL TO OFFER FREE SHREDDING FRIDAY MAY 8

IF YOU HAVE A PILE OF OLD CONFIDENTIAL DOCUMENTS YOU DON’T KNOW HOW TO SAFELY AND SECURELY DISPOSE OF, SIOUX CITY’S GOODWILL OF THE GREAT PLAINS WILL HELP YOU OUT ON FRIDAY, MAY 8, WITH A FREE EVENT.
GOODWILL’S JACOB HELLER SAYS FROM 10:00AM UNTIL 2:00PM A SECURE GOODSHRED TRUCK WILL BE ACCEPTING PAPER DOCUMENTS TO BE SHREDDED AT NO COST:
SHRED4 OC……RID OF IT SECURELY. :15
THE TRUCK WILL BE AT THE MAIN GOODWILL STORE AT 3100 WEST 4TH:
SHRED5 OC……….PAPER PRODUCTS. :22
HELLER SAYS IF YOU’RE WORRIED ABOUT MISSING LUNCH TO DROP OFF THE DOCUMENTS, THEY HAVE AN OPTION FOR THAT TOO:
SHRED6 OC…….GIFT CARD. :21
A SINGLE GOODSHRED COLLECTION BIN DIVERTS 200 POUNDS OF PAPER FROM LANDFILLS ON AVERAGE AND PROVIDES FUNDING FOR UP TO TWO HOURS OF JOB TRAINING OPPORTUNITIES FOR INDIVIDUALS IN GOODWILL PROGRAMS.