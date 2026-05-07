INTERIM POLICE CHIEF APPOINTED IN LE MARS

THERE’S A NEW POLICE CHIEF IN LE MARS.
ASSISTANT POLICE CHIEF JUSTIN DAALE WAS SWORN IN AS INTERIM CHIEF AT THIS WEEK’S CITY COUNCIL MEETING FOLLOWING THE RETIREMENT OF KEVIN VANDE VEGTE AS CHIEF.
LE MARS MAYOR ROB BIXENMAN ADMINISTERED THE OATH OF OFFICE TO DAALE SHORTLY AFTER THE COUNCIL UNANIMOUSLY APPROVED APPOINTING DAALE TO INTERIM CHIEF.
DAALE WILL SERVICE AS INTERIM CHIEF WHILE THE CITY INTERVIEWS PROSPECTIVE CANDIDATES, INCLUDING AND STARTING WITH INTERNAL CANDIDATES.
THE LE MARS CITY COUNCIL WILL NEXT MEET ON TUESDAY, MAY 19TH AT NOON INSIDE OF CITY HALL.