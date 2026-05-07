CMN UNITYPOINT ST. LUKE’S MEDIATHON SMASHES FUNDRAISING GOAL

THE CHILDREN’S MIRACLE NETWORK MEDIATHON EXCEEDED ITS GOAL OF $150,000 FOR THIS YEAR’S FUNDRAISING EFFORT.
MOOSE PERRY OF POWELL BROADCASTING’S Q-102 RADIO ANNOUNCED THE FINAL AMOUNT OVER THE NOON HOUR AT UNITYPOINT ST. LUKE’S HOSPITAL.
CMNFINAL1 OC…THAT DONATED. :10
100% OF ALL THE MONEY RAISED STAYS RIGHT HERE IN SIOUXLAND AND NO CHILD IS EVER TURNED AWAY FOR CARE.
C-M-N DIRECTOR STACEY SELK SAYS THE DONORS CALLED IN OR CONTRIBUTED ONLINE FROM ALL OVER THE AREA AND EVEN OUTSIDE OF SIOUXLAND:
CMNFINAL2 OC………FOR THESE CHILDREN. :11
UNITYPOINT ST. LUKE’S PROVIDES CARE FOR PREMATURE BABIES IN THE REGION’S ONLY LEVEL 3 NEONATAL INTENSIVE CARE UNIT.