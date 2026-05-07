BRADSHAW HOPES CITY WILL SUPPORT HIS ARTWORK EFFORTS

A SIOUX CITY MAN CHARGED WITH CRIMINAL MISCHIEF FOR PAINTING FLOWERS ON CITY MANHOLE COVERS LAST NOVEMBER HAS BEEN FOUND NOT GUILTY OF THE ALLEGED CRIME BY A WOODBURY COUNTY JURY..
THE JURY ALSO FOUND 47-YEAR-OLD BRANDON BRADSHAW NOT GUILTY OF CONSUMPTION OF ALCOHOL IN A PUBLIC PLACE.
BOTH COUNTS WERE MISDEMEANORS.
BRADSHAW SPOKE FOLLOWING THE CONCLUSION OF HIS TRIAL:
HE SAYS HE PLANS TO WORK WITH THE CITY OF SIOUX CITY TO HAVE HIS ARTWORK SPROUT AROUND THE WHOLE COMMUNITY:
BRADSHAW3 OC…MAKING PEOPLE SMILE. :07
BRADSHAW SAYS THE VERDICT HANDED DOWN BY THE JURY WILL HELP MORE PEOPLE GET BEHIND HIS ARTWORK AND THE MESSAGE BEHIND IT:
BRADSHAW4 OC…….HAS TO CONTINUE. :11
BRADSHAW’S CASE HAD DRAWN STATEWIDE AND SOME NATIONAL ATTENTION.
THE JURY DELIBERATED FOR AROUND TWO HOURS THURSDAY.
Sheila Brummer contributed