BOSSMAN SECURES AIRPORT RUNWAY STATE FUNDING

BEFORE THE IOWA LEGISLATURE ADJOURNED FOR THE YEAR, REPRESENTATIVE JACOB BOSSMAN OF SIOUX CITY, WHO CHAIRS
THE HOUSE INFRASTRUCTURE APPROPRIATIONS SUBCOMMITTEE, SECURED $10 MILLION IN STATE FUNDING TO EXPAND THE RUNWAY AT THE SIOUX GATEWAY AIRPORT.
THE FUNDING, INCLUDED IN THE FINAL BUDGET, ENSURES THE LONG-TERM VIABILITY OF THE 185TH AIR REFUELING WING AND THE HUNDREDS OF LOCAL JOBS IT SUPPORTS.
BOSSMAN SAYS. “THIS IS THE STATE’S COMMITMENT TO KEEPING THE 185TH AIR REFUELING WING IN IOWA. THEY NEED A RUNWAY BUILT SPECIFICALLY TO MEET THE NEEDS OF TANKERS.
THE BUDGET BILL PASSED THE IOWA HOUSE 59-26 AND PASSED THE IOWA SENATE THE SAME DAY.
IT NOW AWAITS THE SIGNATURE OF GOVERNOR REYNOLDS.