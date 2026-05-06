UNANIMOUS VOTE NOT REQUIRED TO APPOINT NEW SCHOOL SUPERINTENDENT

THE SIOUX CITY SCHOOL DISTRICT HAS CONFIRMED A UNANIMOUS VOTE BY SCHOOL BOARD MEMBERS IS NOT REQUIRED TO HIRE A NEW SCHOOL SUPERINTENDENT FOR THE DISTRICT.
THE DISTRICT SAYS A SIMPLE MAJORITY WOULD BE NEEDED IN A BOARD VOTE TO CHOOSE A CANDIDATE FROM THE THREE FINALISTS UNDER CONSIDERATION FOR THAT JOB.
THE SCHOOL BOARD MET IN CLOSED SESSION TUESDAY AFTERNOON FOR OVER FOUR AND A HALF HOURS TO REVIEW THE THREE FINALISTS FOR SUPERINTENDENT, BUT FAILED TO CHOOSE ONE TO OFFER A CONTRACT TO.
AFTERWARDS, THE BOARD ISSUED A STATEMENT SAYING “AFTER AN EXTENSIVE SEARCH PROCESS AND THOUGHTFUL DISCUSSION AND EVALUATION OF THE CANDIDATES, THE SIOUX CITY COMMUNITY SCHOOL DISTRICT BOARD OF DIRECTORS HAS NOT REACHED A UNANIMOUS DECISION ON THE DISTRICT’S NEXT SUPERINTENDENT.
THE BOARD WILL DETERMINE ITS NEXT STEPS AND COMMUNICATE THOSE PLANS AT A FUTURE MEETING”
NEITHER THE BOARD NOR THE DISTRICT HAS RELEASED DETAILS OF THEIR PRIVATE VOTE, INCLUDING IF ONLY ONE OR MORE MEMBER WAS VOTING AGAINST A MAJORITY, OR IF THERE WAS A TIE 3-3-1 VOTE OF THE THREE CANDIDATES.
INTERIM SUPERINTENDENT JIM VANDERLOO IS ONE OF THE THREE FINALISTS, AND IS BEING PAID THROUGH JUNE TO SERVE IN THAT POST.
THE SCHOOL BOARD MEETS NEXT MONDAY, MAY 11TH, AND PREVIOUSLY SET A MAY 15TH DEADLINE TO DECIDE ON OFFERING VANDERLOO AN EXTENSION TO CONTINUE THAT ROLE PAST JUNE.