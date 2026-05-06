STREET REPAIR SEASON RAMPS UP IN SIOUX CITY

STREET REPAIRS ARE WERLL UNDERWAY IN THE SIOUX CITY METRO AREA.
CITY ENGINEER GORDON PHAIR SAYS A LOT OF REPAIRS ARE PLANNED, WITH SEVERAL ALREADY UNDERWAY:
STREETS7 OC……..MID OCTOBER. :14
THE RECONSTRUCTION OF 8TH STREET BETWEEN DOUGLAS AND JACKSON IS ALSO UNDERWAY, WITH SOME MAJOR CHANGES TAKING PLACE:
STREETS8 OC……ABOUT DECEMBER. :17
ANOTHER MAJOR PROJECT IS ON THE WESTSIDE OF TOWN AT ISABELLA SQUARE AND LYONS PARK:
STREETS9 OC…..STORM INTAKES. :15
PHAIR SAYS APPROXIMATELY 28,000 LINEAR FEET OF SEWER CLEANING WILL TAKE PLACE AROUND THE CITY FROM NOW THROUGH DECEMBER:
STREETS10 OC………..100 YEARS. :26
THERE’S ALSO A MANHOLE REHABILITATION PROJECT UNDERWAY ALONG THE GORDON DRIVE, INDIAN HILLS, AND LORRAINE AVENUE CORRIDORS WITH 27 OF 60 MANHOLE STRUCTURES COMPLETED.
MANY OTHER REPAIR PROJECTS WILL GET UNDERWAY IN THE WEEKS AHEAD.