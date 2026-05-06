SIOUXLAND CHAMBER TO HOST WORKFORCE SIGNING DAY

THE SIOUXLAND CHAMBER OF COMMERCE WILL HOST ITS INAUGURAL SIOUXLAND WORKFORCE SIGNING DAY THIS AFTERNOON FROM 2:00 PM TO 3:30 PM AT THE TYSON EVENTS CENTER.
THE FIRST-OF-ITS-KIND EVENT IN SIOUXLAND WAS CREATED TO RECOGNIZE GRADUATING HIGH SCHOOL SENIORS WHO HAVE CHOSEN TO ENTER THE WORKFORCE OR SERVE IN THE MILITARY FOLLOWING GRADUATION RATHER THAN PURSUE A TRADITIONAL POST-SECONDARY EDUCATION PATH.
THE CHAMBER HAS PARTNERED WITH SEVERAL AREA SCHOOL DISTRICTS IN THE TRI-STATE AREA TO SPOTLIGHT STUDENTS WHO WILL MAKE AN IMMEDIATE IMPACT ON THE REGION’S WORKFORCE, WHILE ALSO HIGHLIGHTING SIOUXLAND EMPLOYERS THAT ARE INVESTING IN AND RETAINING LOCAL YOUNG TALENT.
THE PUBLIC PROGRAM WILL INCLUDE A KEYNOTE PRESENTATIONS, AN OFFICIAL SIGNING CEREMONY AND RECEPTION.