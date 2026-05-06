SD PRIMARY VOTER REGISTRATION DEADLINE NEARS

SOUTH DAKOTA RESIDENTS HAVE LESS THAN TWO WEEKS TO REGISTER TO VOTE FOR THE JUNE 2ND STATE PRIMARY.
SECRETARY OF STATE MONAE JOHNSON SAYS THE DEADLINE TO REGISTER TO VOTE IN THE UPCOMING ELECTION IS 5 PM LOCAL TIME ON MAY 18TH.
THOSE WHO HAVE NOT REGISTERED TO VOTE OR NEED TO UPDATE THEIR INFORMATION SHOULD DO SO WITH THEIR COUNTY AUDITOR BY MAY 18TH.
YOU MAY ALSO REGISTER TO VOTE AT SOUTH DAKOTA DRIVER’S LICENSE EXAM STATIONS, PUBLIC ASSISTANCE AGENCIES PROVIDING FOOD STAMPS, MEDICAID, TANF, OR WIC, DEPARTMENT OF HUMAN SERVICES OFFICES THAT PROVIDE ASSISTANCE TO THE DISABLED, MILITARY RECRUITMENT OFFICES, THE SECRETARY OF STATE’S OFFICE OR THE
MUNICIPAL FINANCE OFFICE.