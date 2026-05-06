PUBLIC MUSEUM TO HOST 4TH GRADE HISTORY PROJECTS AWARD CEREMONY

THE SIOUX CITY PUBLIC MUSEUM WILL HOST AN AWARDS CEREMONY AND RECEPTION THIS SATURDAY TO HONOR THE 94 FOURTH GRADE STUDENTS AND THEIR SIOUX CITY HISTORY PROJECTS CHOSEN FOR EXHIBITION.
THEIR’S WERE CHOSEN FROM OVER 800 STUDENT PROJECTS FROM 16 PARTICIPATING SCHOOLS ABOUT SIOUX CITY’S PAST.
THE 35TH ANNUAL AWARDS CEREMONY WILL BE HELD SATURDAY FROM 1PM TO 2:30 PM AT THE PUBLIC MUSEUM WITH THE PRESENTATION AT 2 P.M.
SPECIAL AWARDS WILL BE PRESENTED, AND ALL THE STUDENTS WHOSE PROJECTS WERE CHOSEN FOR THE EXHIBITION WILL RECEIVE A BLUE RIBBON.
THE EXHIBIT HAS BEEN ON DISPLAY SINCE MARCH 14.