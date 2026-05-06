MORE IOWA ARMY NATIONAL GUARD SOLDIERS RETURN TO U.S.

AN ADDITIONAL 140 SOLDIERS ASSIGNED TO THE IOWA NATIONAL GUARD’S 2ND BRIGADE COMBAT TEAM, 34TH INFANTRY DIVISION ARE NOW BACK IN THE UNITED STATES FOLLOWING THEIR DEPLOYMENT IN SUPPORT OF OPERATION INHERENT RESOLVE IN IRAQ AND SYRIA.
DETAILS REGARDING A WELCOME HOME CEREMONY IN DES MOINES TO HONOR THE RETURNING SOLDIERS ARE CURRENTLY BEING COORDINATED, WITH A PLANNED DATE EXPECTED NEXT WEEK.
APPROXIMATELY 200 IOWA NATIONAL GUARD SOLDIERS REMAIN DEPLOYED IN THE MIDDLE EAST SUPPORTING OPERATION INHERENT RESOLVE.
KSCJ file photo