FATAL CRASH IN DIXON COUNTY

ONE PERSON HAS DIED IN A CAR VERSUS MOTORCYCLE ACCIDENT AT THE INTERSECTION OF HIGHWAY 9 AND HIGHWAY 35 NORTH OF WAKEFIELD, NEBRASKA TUESDAY MORNING.
THE DIXON COUNTY SHERIFF SAYS THE ACCIDENT AT 5:42 A.M. WHEN A CHEVY MALIBU, SOUTHBOUND ON HIGHWAY 9 BEGAN TO MAKE A LEFT TURN TO GO EASTBOUND ON HIGHWAY 35. AND COLLIDED WITH A NORTHBOUND MOTORCYCLE IN THE NORTHBOUND LANE.
THE MOTORCYCLE DRIVER, 35-YEAR-OLD ERNESTO DE LA CRUZ OF WAKEFIELD, WAS TAKEN BY HELICOPTER TO NEBRASKA MEDICAL CENTER IN OMAHA WHERE HE WAS PRONOUNCED DEAD.
THE DRIVER OF THE CAR, 42-YEAR-OLD CAIN PACHECO ESCOBAR OF RURAL ALLEN, NEBRASKA WAS TAKEN TO PROVIDENCE MEDICAL CENTER IN WAYNE WITH MINOR INJURIES.
THE ACCIDENT IS BEING INVESTIGATED BY THE DIXON COUNTY SHERIFF AND THE NEBRASKA STATE PATROL