SIOUX CITY STAFF TO DRAFT PROPOSED U-T-V ORDINANCE

CITY STAFF HAVE BEEN AUTHORIZED TO BEGIN DRAFTING AN ORDINANCE LEGALIZING THE USE OF UTILITY TERRAIN VEHICLES, OR U-T-V’S ON SPECIFIED STREETS IN SIOUX CITY.
PUBLIC DISCUSSIONS OVER THE MATTER HAVE BEEN HELD IN THE PAST MONTH, AND CITY COUNCILMAN IKE RAYFORD SAYS IT’S TIME TO DEAL WITH THE REQUEST:
UTV1 OC…MAKE A DECISION. :14
COUNCILMAN RICK BERTRAND IS CONCERNED OVER MISUSE OF THE VEHICLES AND HOW WELL TRAINED SOME OF THE DRIVERS WILL BE WHO USE THEM.
HE WANTS TO SEE SOME PENALTIES CREATED FOR ANY MISUSE OF THEM ON CITY STREETS:
UTV2 OC…….IMPOUND IT. :13
CITY ATTORNEY NICOLE DUBOIS SAYS THERE ARE STATE RESTRICTIONS IN PLACE ALREADY, LIMITING WHAT STREETS THEY MAY BE USED ON AND A 35 MILE AN HOUR SPEED LIMIT:
UTV3 OC…..LOOKING AT. ;08
826 CITIZENS ANSWERED A RECENT SURVEY ON U-T-V’S BEING OPERATED IN THE CITY, WITH 67% FAVORING THEM.
MAYOR BOB SCOTT SUGGESTED A ONE YEAR TRIAL PERIOD FOR WHATEVER ORDINANCE IS DRAFTED.
THE COUNCIL VOTED 5-0 TO HAVE CITY STAFF START WORK ON A PROPOSED ORDINANCE.
File photo