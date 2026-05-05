Security National Bank Obtains Ball Field Naming Rights At Lewis & Clark Park

THE BASEBALL PLAYING SURFACE IN LEWIS AND CLARK PARK AT 3400 LINE DRIVE WILL NOW BE NAMED AFTER SECURITY NATIONAL BANK.
THE CITY COUNCIL OF SIOUX CITY HAS APPROVED A SEVEN YEAR AGREEMENT WITH THE BANK FOR THE NAMING RIGHTS, ENDING MAY 4 OF 2033 WITH THE OPTION TO RENEW FOR AN ADDITIONAL FIVE YEARS UPON MUTUAL AGREEMENT,
SECURITY NATIONAL BANK OF SIOUX CITY WILL PAY SEVEN ANNUAL INSTALLMENTS OF $30,000 FOR THE NAMING RIGHTS.
THE SCOREBOARD WILL DISPLAY THE NAME AND THE BANK MAY ADD BRANDED SIGNAGE TO THE PARKING LOT LIGHT POLES DESIGNATING THE FIELD SPONSORSHIP.
SECURITY NATIONAL BANK WILL COVER ALL DESIGN, PRODUCTION, AND INSTALLATION EXPENSES, OF THE BRANDED SIGNAGE.
Photo by Sioux City Explorers