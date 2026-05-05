SCHOOL BOARD FAILS TO NAME NEW SUPERINTENDENT FROM THREE FINALISTS

THE SIOUX CITY SCHOOL BOARD CONVENED IN A CLOSED SESSION AT 1:30 TUESDAY AFTERNOON TO REVIEW THE THREE FINALISTS FOR DISTRICT SCHOOL SUPERINTENDENT.
THE BOARD MET FOR OVER FOUR AND A HALF HOURS WITHOUT REACHING AN AGREEMENT ON WHO THEY WOULD OFFER THE POST TO.
THE BOARD ISSUED A STATEMENT SAYING “AFTER AN EXTENSIVE SEARCH PROCESS AND THOUGHTFUL DISCUSSION AND EVALUATION OF THE CANDIDATES, THE SIOUX CITY COMMUNITY SCHOOL DISTRICT BOARD OF DIRECTORS HAS NOT REACHED A UNANIMOUS DECISION ON THE DISTRICT’S NEXT SUPERINTENDENT.
THE BOARD WILL DETERMINE ITS NEXT STEPS AND COMMUNICATE THOSE PLANS AT A FUTURE MEETING”.