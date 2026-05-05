CHILDREN’S MIRACLE NETWORK MEDIATHON UNDERWAY

OUR POWELL BROADCASTING STATIONS WILL PARTICIPATE IN THE 2026 MEDIATHON AT UNITYPOINT ST.LUKE’S TO RAISE FUNDS TO SUPPORT THEIR CHILDREN’S MIRACLE NETWORK EFFORTS THROUGH WEDNESDAY OF THIS WEEK.
UNITYPOINT HEALTH ST. LUKE’S HAS BEEN A C-M-N HOSPITAL SINCE 1989.
LAST YEAR THEY HAD OVER 48,000 PEDIATRIC PATIENT VISITS.
100% OF ALL FUNDS RAISED STAY RIGHT HERE LOCALLY, WHERE NO CHILD IS EVER TURNED AWAY FOR CARE.
UNITYPOINT ST. LUKE’S PROVIDES CARE FOR PREMATURE BABIES IN THE REGION’S ONLY LEVEL 3 NEONATAL INTENSIVE CARE UNIT.
LAST YEAR, 311 BABIES WERE TREATED IN THEIR NICU, WITH AN AVERAGE LENGTH OF STAY OF 14 DAYS.
DONATIONS TO C-M-N HELP TO FUND LARGE TICKET ITEMS SUCH AS LIFE-SAVING EQUIPMENT, SMALL GIFT ITEMS LIKE STUFFED ANIMALS AND BOOKS, AND EVERYTHING IN-BETWEEN.
TUESDAY AND WEDNESDAY, THE NUMBER TO CALL TO MAKE A DONATION IS 712-279-3900.
YOU MAY ALSO TEXT CMN26 TO 34984.