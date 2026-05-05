BCU’s Cade Marquardt Named GPAC Player of the Year

(Sioux City, Iowa) – The 2026 Great Plains Athletic Conference (GPAC) Baseball All-Conference team has been announced after a vote of league coaches. The 2026 GPAC All-Conference Team consists of a first-team, second-team and an honorable mention list along with a gold glove team. Cade Marquardt of Briar Cliff University was selected as the Hauff Mid-America Sports/GPAC Player-of-theYear and Alex Johnson of Concordia University was selected as the Hauff Mid-America Sports/GPAC Pitcherof-the-Year. Romani Perez of Morningside University was named the Freshman-of-the Year. Josh Oltmans of Doane University was named the 2026 Hauff Mid-America Sports/GPAC Coach-of-the-Year.
The 19th annual Hauff Mid-America Sports Gold Glove Team was also named.
FIRST TEAM:
Position Name School Grade Hometown
First Base Nico Sall Briar Cliff SR Omaha, Nebraska
Second Base Carter Roth Doane SR Stratford, Ontario
Third Base Jacob O’Dell Morningside SR Northridge, California
Shortstop Grant Sommers Doane JR Papillion, Nebraska
Utility Infielder Romani Perez Morningside FR Brighton, Colorado
Outfield Conner Maston Morningside JR Kilduff, Iowa
Outfield Bronx Lewis Concordia SR Cedar Rapids, Iowa
Outfield Nikolai Wede Northwestern SO Orange City, Iowa
Outfield Luke Wilson Concordia JR Clagary, Alberta
Catcher Cade Marquardt Briar Cliff SR Litchfield, Minnesota
Catcher Jake Watson Concordia SO Lincoln, Nebraska
Pitcher Alex Johnson Concordia SR Olathe, Kansas
Pitcher Nicolas Yard Doane SR Erie, Colorado
Pitcher Brock Saya Briar Cliff SR Johnstown, Colorado
Pitcher Cade Nolan Morningside SR Menifee, California
Relief Pitcher Warren Rose Concordia JR St. Paul, Oregon
Relief Pitcher Brody Ayers Northwestern JR Manhattan, Montana
Designated Hitter Jake Kamalski Waldorf JR Huntington Beach, California
SECOND TEAM:
Position Name School Grade Hometown
First Base Evan Morrison Hastings JR Medicine Hat, Alberta
Second Base Ranier Castillo Northwestern JR Katy, Texas
Third Base Anthony Martinez Midland SR Roseville, California
Shortstop Tyler Vance Mount Marty SR Black Foot, Idaho
Utility Infielder Devin Dirkx Northwestern SR Spencer, Iowa
Outfield Sam Kwapnioski Doane SR Columbus, Nebraska
Outfield Jalen Ownes Mount Marty SR Antioch, California
Outfield Drew Oreskes Dordt SR El Dorado Hills, California
Outfield Tristan Martinez Hastings SR Tucson, Arizona
Catcher Tanner Nelson Doane JR Macon, Missouri
Catcher Peighton Vargas Hastings SO Rusk, Texas
Pitcher Gabe Rodriguez Doane SR Thorton, Colorado
Pitcher Caden Bugarske Concordia SR Boerne, Texas
Pitcher Kai Purdy-Burton Morningside SR Pasadena, California
Pitcher Nick Hays Briar Cliff SR Chaska, Minnesota
Relief Pitcher Ethan Merk Doane JR Regina, Saskatchewan
Relief Pitcher Sam Hanson Morningside SR Gowrie, Iowa
Designated Hitter Ryan Vann Dordt JR Platte City, Missouri
HAUFF MID-AMERICA SPORTS PLAYER-OF-THE-YEAR:
Cade Marquardt, Briar Cliff
HAUFF MID-AMERICA SPORTS PITCHER-OF-THE-YEAR:
Alex Johnson, Concordia
HAUFF MID-AMERICA SPORTS FRESHMAN-OF-THE-YEAR:
Romani Perez, Morningside
HAUFF MID-AMERICA SPORTS COACH-OF-THE-YEAR:
Josh Oltmans, Doane
HONORABLE MENTION
Briar Cliff – Jake Chtrstianson (2B), Damon Schmid (OF), Grant Devecsery (OF
Concordia – Trent Schlim (RP), Jaeden Jordahl (2B), Carson Burnett (1B) Sam Bespoyasny (SP)
Dakota Wesleyan – Caleb Meyers (OF), Alex Mizsak (SP), Kelbee Woodham (DH), Dexter Payne (SP)
Doane – Brayden Jones (1B), Johnny Vulcano (UTL), Jett Grossart (DH), Garett Klein (RP), Cade Bridges (SP),
Kaden Crawford (SP)
Dordt – Logan Harris (OF), Jacob Camp (RP), Lincoln Vander Molen (SP), Logan Templeton (1B)
Hastings – Levi Fletcher (UTL), Samuele Bruno (OF), Tyler Rojas (2B), Cam Dahlgren (SP), Jared Delgado
(DH)
Midland – Adam Muniz Jr. (OF), Dax Wandler (2B), Jimmy Martinez (1B), Owen Glover (OF)
Morningside – Mason Rego (RP), Kade Yasui (OF), Conner Maston (SP)
Mount Marty – Daniel Vonnegut (2B), Cooper Mlnarik (1B), Aspen Dahl (SP)
Northwestern – Devin Dirkx (SP), Caleb Caciari (3B), Zain Stark (SP), Grant Guidry (DH)
Waldorf – Brandon Berg (SP), Cameren Rindone (OF), Mason Smith (SS), Andrew Herrin (C)
GPAC/HAUFF MID-AMERICA SPORTS BASEBALL GOLD GLOVE TEAM
The 19th annual GPAC/Hauff Mid-America Sports Baseball Gold Glove Team has been named. The GPAC team will now be forwarded on to the NAIA level for further consideration. The NAIA has a National Gold Glove team that is sponsored by Rawlings.
Position Name School Grade Hometown
First Base Nico Sall Briar Cliff SR Omaha, Nebraska
Second Base Jake Christianson Briar Cliff SR Glencoe, Minnesota
Third Base Raenan Padilla Briar Cliff SR Pantagonia, Arizona
Shortstop Tyler Vance Mount Marty SR Black Foot, Idaho
Pitcher Gabe Rodriguez Doane SR Thorton, Colorado
Catcher Cade Marquardt Briar Cliff SR Litchfield, Minnesota
Left Fielder Mason Riley Dakota Wesleyan JR Sioux Falls, South Dakota
Center Fielder Jimmy Twombly Dordt SO Chandler, Arizona
Right Fielder Cael Walrod Briar Cliff FR Sioux City, Iowa
-GPAC-