4TH DISTRICT DEMOCRATIC CANDIDATES DISCUSS ISSUES

THE THREE DEMOCRATS ON THE BALLOT FOR IOWA’S 4TH CONGRESSIONAL DISTRICT NOMINATION FACED OFF IN A FORUM MONDAY NIGHT IN SIOUX CITY.
DAVE DAWSON IS A WOODBURY COUNTY PROSECUTOR FROM LAWTON WHO PREVIOUSLY SERVED IN THE IOWA HOUSE FROM 2013 TO 2017.
4THDEMS1 OC…..CAREER POLITICIAN. :22
STEPHANIE STEINER IS A RETIRED WOMEN’S HEALTH NURSE AND MOTHER OF SEVEN FROM SUTHERLAND;
4THDEMS2 OC……DELIVER ON IT. :11
ASHLEY WOLFTORNABANE IS A STAY-AT HOME MOM AND FORMER EDUCATION ASSISTANT FROM STORM LAKE:
4THDEMS3 OC……….WAGING UNNECESSARY WARS.” :11
THE CANDIDATES LARGELY AGREED ON KEY ISSUES, INCLUDING HEALTH CARE, THE ENVIRONMENT AND IMPROVING AFFORDABILITY FOR ALL.
THE PRIMARY IS JUNE 2ND.
Sheila Brummer IPR