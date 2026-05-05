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4TH DISTRICT DEMOCRATIC CANDIDATES DISCUSS ISSUES

By
Woody Gottburg
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THE THREE DEMOCRATS ON THE BALLOT FOR IOWA’S 4TH CONGRESSIONAL DISTRICT NOMINATION FACED OFF IN A FORUM MONDAY NIGHT IN SIOUX CITY.

DAVE DAWSON IS A WOODBURY COUNTY PROSECUTOR FROM LAWTON WHO PREVIOUSLY SERVED IN THE IOWA HOUSE FROM 2013 TO 2017.

4THDEMS1 OC…..CAREER POLITICIAN. :22

STEPHANIE STEINER IS A RETIRED WOMEN’S HEALTH NURSE AND MOTHER OF SEVEN FROM SUTHERLAND;

4THDEMS2 OC……DELIVER ON IT. :11

ASHLEY WOLFTORNABANE IS A STAY-AT HOME MOM AND FORMER EDUCATION ASSISTANT FROM STORM LAKE:

4THDEMS3 OC……….WAGING UNNECESSARY WARS.” :11

THE CANDIDATES LARGELY AGREED ON KEY ISSUES, INCLUDING HEALTH CARE, THE ENVIRONMENT AND IMPROVING AFFORDABILITY FOR ALL.

THE PRIMARY IS JUNE 2ND.

Sheila Brummer IPR

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