X’S PREPARING FOR 2026 BASEBALL SEASON

THE SIOUX CITY EXPLORERS BASEBALL TEAM HAVE STARTED PRACTICE AT LEWIS AND CLARK PARK FOR THE UPCOMING AMERICAN ASSOCIATION SEASON.
MANAGER STEVE MONTGOMERY IS BACK MANAGING THE X’S, WHO STARTED WORKOUTS ON SUNDAY.
HE SAYS HIS INFIELDERS WERE ALREADY SHOWING THEIR STUFF:
EXPLORERS1 OC……. HIGH LEVEL BASEBALL. :27
THE EXPLORERS LIKE TO RUN, AND AS A TEAM HAVE STOLEN PLENTY OF BASES THE PAST COUPLE OF YEARS.
MONTGOMERY SAYS THAT ISN’T CHANGING, BUT HE WANTS TO HAVE MORE POWER BATS IN THE LINEUP THIS SEASON:
EXPLORERS2 OC…….FIT THEIR BALLPARK. :23
HE IS HOPING ROOKIE ALBERTO OSUNA AND NEWCOMER BAULIO VASQUEZ CAN SUPPLY SOME POWER:
EXPLORERS3 OC…JOSE SERMO. :16
HENRY GEORGE, ZAC VOOLETICH AND D’SHAWN KNOWLES ARE BACK FOR ANOTHER SEASON.
ZACH WILLEMAN IS ALSO BACK TO ANCHOR THE STARTING PITCHING;
EXPLORERS4 OC………ON OPENING DAY. :16
THE X’S WILL HOST A FREE EXHIBITION GAME AT HOME THIS SATURDAY, MAY 9TH, WITH FIRST PITCH SET FOR 1:05 PM. NO TICKETS ARE REQUIRED,
THE X’S START THEIR 33RD SEASON ON THE ROAD ON MAY 15TH AT THE CHICAGO DOGS AND PLAY THEIR HOME OPENER MAY 22 AGAINST THE LINCOLN SALTDOGS.