SOUTH SIOUX EARNS 34TH TREE CITY USA AWARD

THE ARBOR DAY FOUNDATION HAS ONCE AGAIN NAMED SOUTH SIOUX CITY AS A TREE CITY USA IN HONOR OF ITS COMMITMENT TO PLANT, GROW, AND MAINTAIN TREES TO BENEFIT THE COMMUNITY.
SOUTH SIOUX CITY ALSO RECEIVED A GROWTH AWARD FOR DEMONSTRATING IMPROVED LEVELS OF TREE CARE AND COMMUNITY ENGAGEMENT.
MAYOR ROD KOCH SAYS THE COMMUNITY’S DEDICATED TREE BOARD SEES OVER 600 NEW TREES PLANTED ANNUALLY WITH THE HELP OF CITIZENS GETTING FREE TREES THROUGH THE CITY.
SOUTH SIOUX CITY HAS RECEIVED THE TREE CITY USA AWARD 34 TIMES AND THE GROWTH AWARD 18 TIMES.