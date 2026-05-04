IOWA LEGISLATURE ADJOURNS 2026 SESSION

THE 2026 IOWA LEGISLATURE HAS ADJOURNED AFTER APPROVING A PLAN LAWMAKERS SAY WILL REDUCE PROPERTY TAXES FOR IOWA HOMEOWNERS BY ABOUT FOUR BILLION DOLLARS OVER THE NEXT SIX YEARS.
RADIO IOWA’S O. KAY HENDERSON REPORTS.
ADJOURNED OC….SOQ. :52
HOUSE SPEAKER PAT GRASSLEY SAYS “WE KNEW PROPERTY TAX REFORM WOULD BE A TOUGH SLOG, BUT WE STAYED AT THE TABLE BECAUSE IOWANS EXPECTED RESULTS.
IN THE END, WE DELIVERED HISTORIC RELIEF TO THE TUNE OF APPROXIMATELY $4 BILLION OVER SIX YEARS. ALL SESSION, HOUSE REPUBLICANS STAYED DUG INTO THE ISSUES AND WORKED HARD TO KEEP OUR WORD TO OUR CONSTITUENTS.
I AM INCREDIBLY PROUD OF OUR CAUCUS FOR THE WORK THEY’VE DONE THIS SESSION TO REPRESENT THE INTERESTS OF ALL 99 COUNTIES.”
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